Franca Anghinetti

Confortata dall'affetto dei suoi cari e dalla Fede in Cristo è salita al CieloLo annunciano con profondo dolore il marito Ferruccio, i figli Roberto con Anna Franca, Alessandra con Daniele, gli adorati nipoti Matteo, Riccardo, Lucia e Marco e i parenti tutti.I funerali avranno luogo sabato 31 dicembre alle ore 9.30 partendo dalla Sala del Commiato di Viale Villetta per la chiesa parrocchiale S. Donnino di Panocchia indi al cimitero di Vigatto.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stesa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.30 dicembre 2016Ï Anna ClaudioÏ Claudia MarioÏ Famiglie Mezzadri Giuliano e StefanoÏ Famiglie Mazziotti Michele a FaustoÏ Giuliano e Cristina Coser e famigliaI nipoti Angelo con Lella, Elisa, Enrico e Roberto con Emilia si uniscono al dolore di Ferruccio, Roberto, Alessandra e rispettive famiglie per la scomparsa di30 dicembre 2016Zia Marcella con Lino, Angela, Marco, Monica e rispettive famiglie sono vicini nel loro dolore a Ferruccio, Roberto, Alessandra e famigliari per la perdita della cara30 dicembre 2016Luisa, Giovanni con Andrea, Isabella e famiglie ricordano con tanto affetto la carae sono vicini a Ferruccio, Alessandra e Roberto.30 dicembre 2016Anna, Giulio, Nicoletta e Lino sono vicini alla famiglia Coruzzi per la perdita della cara30 dicembre 2016Lilies, Flavia, Caterina partecipano sentitamente al dolore di Ferruccio, Alessandra e Roberto per la perdita della cara30 dicembre 2016Bruna e Luigi con le rispettive famiglie piangono la perdita della cara sorellae si stringono in un forte abbraccio a Ferruccio, Roberto e Alessandra.30 dicembre 2016Ciaoresterai sempre nei nostri cuori.Ivaldo, Danila, Emanuele e Marco si stringono al dolore di Ferruccio, Roberto e Alessandra.30 dicembre 2016