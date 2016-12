Fernando Sartori

È serenamente mancatodi anni 90Lo annunciano con dolore la figlia Angela, i nipoti Simone e Alessandra, la sorella Maria, i cognati, la cognata e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno sabato 30 dicembre, partendo alle ore 13.00 da Villa Ramiola per la chiesa di Folta di Albareto (ore 14.30) indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato venerdì sera alle ore 20.00 nella chiesa di Folta.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al Dott. Giorgio Bernier, agli infermieri e al personale tutto di Villa Ramiola.Un grazie a Liliana e Giulia.30-12-2016Ï Ernesto, Valeria MolesiniCiaoa te che della tua vita hai fatto un esempio di umiltà e sacrificio, vogliamo ricordarti fiero e sorridente tra i tuoi monti!Alessandra e Simone.30 dicembre 2016Titolari e colleghi della Parma Vivai partecipano al lutto di Alessandra e famiglia per la scomparsa del caro nonno30-12-2016La famiglia Bernardi è vicina ad Alessandra e famiglia per la perdita del caro nonno30-12-2016Ci uniamo al dolore di Angela, Simone e Alessandra per la perdita del caroLiliana, Paola, Laura, Lucetta, Maria, Ivonne, Rosa.30 dicembre 2016Giannina Ponzini e Paolo sono vicini ad Angela e famiglia per la perdita del caro30 dicembre 2016