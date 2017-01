Maria Laurini

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 86Ne danno il triste annuncio la figlia Cinzia con Maurilio, il nipote Danilo con l'adorato Nicolò, la consuocera Tina e parenti tutti.I funerali avranno luogo lunedì 2 gennaio partendo dall'Ospedale Maggiore alle ore 14 per il Tempio di Cremazione di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.31 dicembre 2016Un saluto alla carache ci ha accompagnato per una lunga fetta della nostra vita.Claudio, Emmanuela, Melissa e Irene.2 gennaio 2017Ï Gemma e figlieAlberto con Mirella, Antonella con Beppe si stringono, in questo doloroso momento, alla cugina Cinzia e famiglia per la perdita della cara zia31 dicembre 2016