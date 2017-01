Nilde Ghisoni

E' mancata all'affetto dei suoi cariCon infinito dolore lo annunciano la figlia Adriana con Paolo, i nipoti Annalisa e Davide con Silvia e Giacomo, il fratello Remo, cognate, nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani martedì 3 gennaio partendo alle ore 9,30 dll'Ospedale Maggiore per la chiesa di Eia, proseguiranno per il cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore alla signora Elena e famiglia per le amorevoli cure prestate.Si ringrazia il medico curante dott. Giorgio Pederzani.I famigliari ringraziano il personale medico e paramedico dei reparti di Lungodegenza del Padiglione Barbieri.2 gennaio 2017Ï Ivo e Luisa GrentiÏ Stefania e DimitriÏ Fam. Rovatti- SaccaniCiao, nonnasarai per sempre con noi.Davide e Annalisa.2 gennaio 2017Ciaovogliamo ricordarti con il tuo lieve sorriso che trapelava amore per la tua famiglia e per la vita.Tuo fratello Remo con Vanda, Achille, Giorgio e famiglie.2 gennaio 2017La cognata Rosanna con Donatella, Danilo e rispettive famiglie si uniscono al dolore della figlia Adriana per la perdita della madre2 gennaio 20217Commossi e partecipi siamo vicini ad Adriana e Paolo per la perdita della caraFausto, Mirella e famigliari.2 gennaio 2017Gli amici Giovanna Giulio, Marta Carlo, Tiziana Franco, AnnamariaRenzo, Daniela, Lucia Gigi, Tiziana Claudio, Cristina Fabio, Bruna e Franco sono vicini con tanto affetto ad Adriana e famiglia per la perdita della mamma2 gennaio 2017