Rina Rossi

«Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi li farà mettere a tavola e passerà a servirli»Luca 12,37È improvvisamente mancata all'affetto dei suoi caridi anni 73Ne danno il triste annuncio il figlio Maurizio, la sorella Emma, il nipote Danilo e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno, lunedì 2 gennaio 2017 alle ore 14.30 partendo dalla Sala del Commiato S. Mauro Abate in Colorno, Via Suor Maria, 3 per il Duomo indi al locale cimitero.Il Santo Rosario sarà recitato domenica 1 gennaio 2017 alle ore 20.30 presso il Duomo di Colorno.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito ringraziamento vada al dott. Francesco Canino per le cure prestate.31 dicembre 2016Mauro e tutti gli amici del Pub si uniscono al dolore di Maurizio per la scomparsa della cara mamma2 gennaio 2017Caracaro Franco quotidiani custodi della nostra vivace adolescenza, tolleranti e premurosi ci avete perdonato con un sorriso mille maracchelle.Vi terremo insieme qui, nel cantuccio del nostro cuore, dove vive per sempre il ricordo dei nostri anni verdi.Grazie.I Ratti.2 gennaio 2017Ï Gabriella, Maurizia e famiglieÏ Anna CasanovaÏ Fam. Alberto RossiÏ Aldo, Gianfranca e Marco DianiEmma e Danilo piangono con Maurizio la cara sorella e zia31 dicembre 2016I cugini Antonietta, Angelo, Franco, Leopoldo e Remo Rossi con le rispettive famiglie partecipano al dolore di Maurizio per la perdita della mamma31 dicembre 2016Giuseppe ed Alessandra Maghei partecipano commossi al dolore di Maurizio per la perdita della cara mamma31 dicembre 2016Le famiglie del Condominio Palazzina Ducale n. 12 di Via 1° Maggio partecipano al lutto dei familiari per la perdita della cara31 dicembre 2016