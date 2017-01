Maura Piola

Ci ha lasciatidi anni 69Lo annunciano il marito Giuliano, la figlia Sara con Carlo e gli adorati Benedetta e Tommaso, la sorella Gianna, cognati, nipoti e parenti tutti.Il Santo Rosario verrà recitato questa sera alle ore 20.30 nella parrocchia di San Polo di Torrile.I funerali si svolgeranno martedì 3 gennaio alle ore 14.30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la medesima Parrocchia.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.2-1-2017Ï Giovanni e Franca CarcelliÏ Fam. Romano e Luisa LevatiÏ Silvana, Fausto GuareschiÏ Fam. Gian Franco SaraccaÏ Elisa, Andrea e GiuliaCiaoMarzia, Paolo e Daria.2 gennaio 2017Giuliano e Sara, se esistessero parole che possono consolarvi ve le diremmo dal più profondo del nostro cuore per lenire il vostro dolore, ma non ci sono.La perdita della caralascia in tutti noi un ricordo indelebile ed imperituro per la sua infinita bontà e vivrà per sempre nei nostri cuori: più forte di qualsiasi abbraccio, più importante di qualsiasi parola.Emanuela e Maria Grazia.2 gennaio 2017I cugini Dardo, Clelia e i figli Enrico e Marco Soncini e rispettive famiglie sono vicini a Giuliano, Sara e famiglia in questo triste momento per la perdita della cara2 gennaio 2017Ciaoci mancheraiIvana, Paolo, Bruna e un grosso abbraccio da Patrik.2 gennaio 2017Gianni e Luisa e famiglia partecipano al dolore di Giuliano e Sara per la perdita della cara2 gennaio 2016Vicini nel dolore siamo vicini a Sara e famiglia per la perdita della caraBarbara, Andrea e Chiara Pollastri.2-1-2017Liliana e Andrea, Paola e Flaviano, Raimondo e Rosaria, Simona e Mauro, Claudio con le rispettive famiglie abbracciano Giuliano e Sara per la perdita della cara2 gennaio 2017Sandra, Manuela e Federica con le rispettive famiglie si uniscono al dolore di Sara e Giuliano per la perdita dell'adorata2 gennaio 2017Franco e Maria Guareschi, Giuliano, Marzia, Andrea, Livia, Lina Ziveri, Fausto, Silvana con le rispettive famiglie sono vicini a Giuliano e Sara per la perdita della loro cara2 gennaio 2017Il Condominio «Gemini» porge le più sentite condoglianze a Giuliano per la perdita della sua cara moglie2 gennaio 2017