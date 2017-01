Nadia Bertoli

Ci ha lasciatodi anni 70Lo annunciano con tanta tristezza il figlio Simone con Giacinta, la sorella Giuseppina con Genesio e Lea.I funerali si svolgeranno in Fornovo di Taro, martedì 3 gennaio, alle ore 14.30 partendo dalla Sala del Commiato in Via G. Di Vittorio, 17 per la chiesa parrocchiale indi al cimitero locale.Una veglia di preghiera, questa sera alle 20.30 nella chiesa di Fornovo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie a Simona e Ala per le amorevoli cure prestate e al medico curante dott. Alberto Ferdenzi.2 gennaio 2017Ï Fam. Gianna PonziÏ Enzo, Renata, Carlo, Cristina, Pietro, FilippoÏ Annamaria BandiniI cugini Marica, Gianni, Anna e Pier partecipano al dolore di Simone e famiglia per la perdita della carissima2 gennaio 2017Cara Giusy ti siamo affettuosamente vicini per la scomparsa diCelide, Emanuela, Luca e Giorgia.2 gennaio 2017Cristiano con Michela e Matilde partecipano al grande dolore del fraterno amico Simone per la scomparsa della cara2 gennaio 2017Isa, Peppino e Michela addolorati per la scomparsa della carasono affettuosamente vicini a Simone e Pina.2 gennaio 2017Carla, Vincenzo e famiglia abbracciano Simone e Giusi nel dolore per la scomparsa della cara2 gennaio 2017Condomini, inquilini e l'amministratrice del Condominio del Sole partecipano al lutto dei familiari per la perdita della cara2 gennaio 2017