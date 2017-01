Antonietta Coppellini

«Signore, nelle tue mani affido il mio Spirito»Tra l'abbraccio amorevole dei suoi cari, ha concluso la sua laboriosa vita terrena per raggiungere la Casa del Padredi anni 101La piangono la figlia Lena con Guido, il figlio Paride con Clelia, nipoti, pronipoti e parenti tutti.I funerali si celebreranno oggi, lunedì 2 gennaio alle ore 14.45 partendo dall'abitazione in Strada Nuova di Coloreto 45 per la chiesa di Coloreto indi per il cimitero di Marore.I famigliari ringraziano il Dottor Gabriele Barani per la grande disponibilità e la costante dedizione in tutti questi anni.Viva gratitudine ad Eugenia che l'ha accudita amorevolmente.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.2 gennaio 2017Ï Famiglie BaraniÏ Fam. Gianni BertinelliÏ Rina, Marina, Giuseppe IacciÏ Famiglie Adelmo e Franco PoliÏ Renato, Silvia, Luisa, AntoniaÏ Paride e Paola ZoniÏ Mauro Gennari e famigliaÏ Bruna Gennari e figliÏ Gianluigi Iacci e IvonneI nipoti Paola con Pier Maria, Camilla e Margherita, Anna con Emilio, Maria Vittoria e Riccardo e Giovanni con Elisa e Sebastiano porteranno nel cuore il ricordo dellacostante esempio per tutti di accoglienza , generosità e saggezza.2 gennaio 2017il tuo ricordo illumina la via.Cristina, Danilo, Gian Luca con Silvia.2 gennaio 2017Giovanna e Iolanda con le loro famiglie ricordano con affetto la cara ziae condividono il dolore dei familiari tutti.2 gennaio 2017Con tanta tristezza Elda, Gabriella, Bruno Busani accompagnano al Padreloro cara ultima zia e ne ricordano le particolari doti di disponibilità e laboriosità.2 gennaio 2017Il Presidente, i soci, i casari della Latteria Mariani partecipano al lutto di Paride e famiglia per la perdita di2-1-2017Riccardo e Vera ricordano con affetto la signorae sono vicini a Paride, Clelia e famiglia.2 gennaio 2017Antonia e famiglie Canepari commossi partecipano al dolore di Lena e Paride e familiari per la morte della cara mamma2 gennaio 2017Esprimiamo la nostra vicinanza a Paride e Lena per la perdita della amata mammaCarla e Ivano Tagliavini.2-1-2017Albina e Bruno sono vicini a Paride, Lena e famigliari tutti per la perdita della cara2 gennaio 2017Gli amici: Marisa, Nello, Gianna, Luciano, Liliana, Oreste, Elena, Amedeo, Anna Maria, Ugo, Lorenza, Loredano, Cristina, Iones sono vicini con tanto affetto a Paride, Clelia e famiglia per la perdita della loro cara mamma2 gennaio 2017Bottarelli Romano e Luigi con Loredana e Christian sono vicini a Paride e famiglia per la perdita della cara mammna2-1-2017Roncaglia Bruno e famiglia si unisce al dolore di Paride e Lena per la perdita della mamma2 gennaio 2017Gianfranco e Gabriele Rampini con famiglie si uniscono al dolore dei famigliari per la scomparsa della cara2 gennaio 2017Gli amici Franco R., Giuseppe Z., Ottavio, Orio, Giuliano, Camillo, Paola, Giancarlo, Franco C., Francesco, Vincenzo, Giuseppe T. sono vicini a Paride, in questo triste momento, per la perdita della mamma, signora2 gennaio 2017Gianna e Chiara Ugolotti con Luca partecipano al lutto della famiglia Zoni per la perdita della cara2 gennaio 2017Ivonne, Anna, Maria Rossetti con figli e nipoti partecipano al lutto della famiglia Zoni per la perdita della cara2 gennaio 2017