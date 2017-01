Bonfiglio Attolini

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 85Lo annunciano con grande dolore la moglie Adele, la figlia Loredana, fratello, sorelle, cognate, l'adorata nipote Pamela con Michele e Serena e parenti tutti.Il funerale avrà luogo martedì 3 gennaio alle ore 13.30 partendo dall'abitazione in Strada Eia, 56 per la chiesa parrocchiale di Eia indi al cimitero locale.Il Santo Rosario verrà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore al medico curante Dott. Carlo Ravanetti, al Dott. Gian Paolo Bacchini, al personale medico dell' Day Hospital Oncologico Ospedale Maggiore di Parma e al personale infermieristico del distretto Pablo.Non fiori ma opere di bene.2 gennaio 2017Ï Famiglia Tina, Nino, Ermes ed Augusto GandolfiWanda, Rita, Terenzio, Alberto, Anna e rispettive famiglie si uniscono al dolore di Angela e famigliari per la scomparsa del caro2-1-2017Le famiglie e l'amministratore del Condominio Enrica di via Eia, 56 partecipano al dolore dei familiari e sono loro vicini con grande affetto per la scomparsa del signor2 gennaio 2017Ricordiamo con amicizia e gratitudine il caroe siamo affettuosamente vicine a tutta la famiglia.Desolina e Silvana.2 gennaio 2017