Gianluigi Grzincich

È tornato alla Casa del Padre ilProf.Ne danno il doloroso annuncio la moglie Paola, i figli Elisa, Marco e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani, martedì 3 gennaio, alle ore 11.15 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di San Marco, indi al cimitero della Villetta.Il Santo Rosrio sarà recitato questa sera alle 20.30 presso la stessa chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Si ringrazia per le cure prestate il Dott. Covi ed il personale tutto della I° Clinica Medica dell'Ospedale Maggiore.Un sentito grazie della famiglia al carissimo e fraterno amico Egidio.Non fiori ma sostegno alla Lega Italiana Fibrosi Cistica Emilia.2 gennaio 2017Ï Fam. Vitali- CarrettaÏ Fam. Filippo Dalla ChiesaÏ Fam. Vicerè- BonazziÏ Licinio, EttorildeÏ Jessica Bertorelli e famigliaÏ Roberto e Aldina Verturini BaccariniÏ Carla e Giorgio PranziniLe famiglie e l'amministratore del Condominio Gioiello partecipano al lutto della moglie Paola e dei figli per la perdita del caroProf.2 gennaio 2017Enzo, Luciana, Carlo Maria e Barbara Accica sono vicini a Paola, Marco ed Elisa per la perdita del caro2 gennaio 2017I condomini del Condominio Santo Stefano di via Argonne 12 si uniscono al dolore della signora Paola e figli per la perdita del caroProfessore2 gennaio 2017Gli amici: Viro, Cristina, Ciccio, Pippo, Angelica, Monny, Grasso, Genna, sono vicini a Marco e famiglia per la dolorosa perdita del papà2 gennaio 2017Tutto il personale del Centro Fibrosi Cistica ricorda con grande affetto e rimpianto ilProf.e si unisce al dolore dalla famiglia nel vivo ricordo di un serio ed instancabile professionista.2 gennaio 2017GrazieProf.per essere stato al mio fianco contro la malattia.Sarai sempre nel mio cuore.Alice Apruzzese e famiglia.2 gennaio 2017Il direttivo e gli associati tutti di Lega Italiana Fibrosi Cistica Emilia partecipano commossi al dolore della famiglia per la scomparsa delProf.2 gennaio 2017Claudio, Marzia e Luca si stringono a Paola, Marco ed Elisa per la scomparsa del caro amico2 gennaio 2017Giovanna Pisi e famiglia partecipa al dolore di Paola, Marco ed Elisa per la perdita del caro2 gennaio 2017Grazieper aver sempre cercato di perseguire il suo sogno: guarire i suoi ragazzi.Alexa e famiglia.2 gennaio 2017La famiglia Pierino Rossi è vicina a Paola, Marco, Elisa per la perdita del caroProf.uomo semplice e di grande valore.2 gennaio 2017Roberto, Francesca, Davide, Marco si stringono in un forte abbraccio a Paola, Marco ed Elisa per la perdita di2 gennaio 2017