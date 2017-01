Nello Avanzi

Improvvisamente è mancato ai suoi cari(Falegname)di anni 91Lo annunciano con dolore la figlia Antonella con Villiam, il cognato Emilio e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno martedì 3 gennaio partendo alle ore 14.00 dall'Ospedale Vaio di Fidenza per la chiesa di Varano Marchesi, indi al Tempio Crematorio.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.00 nella chiesa di Varano Marchesi.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.2-1-2017Ï Famiglia MontaliÏ Famiglie UbertiÏ Anna, fratelli, sorelle DallatomasinaÏ Marisa BarbieriÏ Pierina e Gabriele RossiÏ Andrea, Cristina BocchiÏ Carlo, Debora MeschiÏ Bruna Meschi e figliÏ Rosanna e famigliaÏ Famiglie Antonio Bussolati, Divina CorsiniCarissima Antonella a te e Villiam il nostro affetto più caro nel ricordo del tuo amatissimo papàLe tue colleghe, Romana, Anna.2-1-2017Angioletta, Maria, Livio, Fabrizio, e Laura con le rispettive famiglie abbracciano Antonella e famigliari in questo doloroso momento per la scomparsa del caro papà2-1-2017I componenti del Museo di Storia e Civiltà sono vicini ad Antonella per la perdita del padre2-1-2017Ciaovogliamo ringraziarti della tua amicizia e del bene che hai fatto alla nostra famiglia.Le nostre più sincere condoglianze alla figlia Antonella.Alba, Marzio, Elisabetta Cantarelli.2-1-2017Ciaocon stima e riconoscenza.Francesco Ghidini.2 gennaio 2017