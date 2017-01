Luigi Colonna

È mancato all'affetto dei suoi cari lasciando un grande vuotoLo annunciano la moglie Adriana, i figli Corrado e Cecilia, il fratello Anzio e parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani, martedì 3 gennaio, alle ore 14.45 partendo dalla Sala del Commiato di Viale Villetta, 16/a per la chiesa di San Paolo Apostolo, indi al cimitero della Villetta.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.2 gennaio 2017Il fratello Mario con Simonetta e Luca, la sorella Mirella con Emerio e Alessandro si uniscono al dolore di Adriana, Cecilia e Corrado per la perdita del caro2 gennaio 2017Ciaoti ricorderemo sempre brillante e spiritoso.I tuoi amici Virgilio, Folco, Franco, Beppe e Claudio.Mauro, Rosanna, Barbara, Piero, Antonella partecipano al dolore della famiglia per la perdita del caro2 gennaio 2017Mauro, Francesca, Cristiano e Marianna partecipano commossi al dolore di Adriana, Corrado e Cecilia per la scomparsa del caro2 gennaio 2017