Maria Elisabetta Bonardi

Ci ha lasciati nella più profonda disperazione l'anima buona diLa piangono disperati per l'immenso vuoto che ha lasciato il marito Gilberto, i figli Michele, Maria Cristina e Caterina, la sorella Iolanda, i nipoti, la nuora, i generi, i consuoceri e tutti coloro che le hanno voluto bene.I funerali si svolgeranno domani, martedì 3 gennaio, alle ore 10.15 partendo dalla Sala del Commiato di Viale Villetta, 16/a per la chiesa di San Lazzaro, indi al cimitero di Marore, dove la nostra cara Betta riposerà vicino ai suoi genitori.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera nella stessa chiesa alle ore 20.00.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito ringraziamento al dott. Giuseppe Montagna per l'affettuosa e amichevole assistenza, ed infine un grazie a Ludmilla, preziosa collaboratrice che con affetto a professionalità l'ha assistita fino all'ultimo giorno.2 gennaio 2017Ï Famiglia Gianni e Emilietta ReggianiLa sorella Iolanda con Nicola, Pietro, Andrea e le rispettive famiglie sono vicine a Gilberto e figli per la scomparsa della cara2 gennaio 2017Caro zio e cari cugini, ci stringiamo a voi nel dolore per la scomparsa della cara ziaFrancesco, Valentina e Alessandro.2 gennaio 2017Angelo, con la moglie Elena, si unisce al dolore del fratello Gilberto per la morte della cara2 gennaio 2017Un saluto alla caraamica buona e generosa.Luisa Pignoli e famiglia.2 gennaio 2017Un baciosarai nei miei ricordi più belli.Un abbraccio a Gilberto, Michele, Cristina e Caterina.Elvia con Franco e Federico.2 gennaio 2016Carlotta e Marco si stringono con affetto a Caterina e famiglia per la scomparsa della cara2 gennaio 2017La famiglia Virdis- Cecutta partecipa al dolore dei familiari per la perdita della cara2 gennaio 2017Ciao carissimaamica di sempre.Con te i ricordi di una vita.Laura e Gianna con le rispettive famiglie abbracciano con affetto Gilberto, Michele, Cristina e Caterina.2 gennaio 2017