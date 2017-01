Bice Braglia

Ci ha lasciatidi anni 95Lo annunciano con dolore i figli Franco con Viviana, Paolo e Gloria, Franca con Renato, Paola, Albertina con Roberto e Clara Martina, nipoti e parenti tutti.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella parrocchia San Bernardo degli Uberti.I funerali si svolgeranno martedì, 3 gennaio, alle ore 14.45 partendo dall'Ospedale Maggiore per la stessa parrocchia.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.2 gennaio 2017Ï Fam. Giuseppe, Massimiliano MattioliÏ Barbara e Vincenzo Musi e famiglieÏ Fam. Franca, Daniele RocchiÏ Bruno Zanichelli e famigliaÏ Melide, Alessandro BragliaÏ Ivan, Silvana BragliaCiaoriposa in pace con i tuoi cari.Anna, Franco, Alessandra e Andrea.2 gennaio 2017Anna Maria, Marco e Massimo Magnani, con le rispettive famiglie, profondamente addolorati, partecipano al gravissimo lutto che ha colpito Franca per la perdita della cara mamma signorae si uniscono alla famiglia nella preghiera e nel ricordo.2 gennaio 2017Luisina, Anna e Maria Cecilia sono vicine nella preghiera a Franco e Franca per la scomparsa della cara Bice2 gennaio 2017Romano Musi e famiglia, Elda Musi Biondini e famiglia partecipano al dolore dei famigliari per la perdita della cara2 gennaio 2017