Angelo Zalaffi

La mamma Gioele, la moglie Adriana, i figli Giorgio con Michela; Yuri con Michela; Ivan con Sara, gli adorati nipoti Greta, Mattia, Anna e Matteo, le sorelle Adriana e Lucia ed i parenti tutti, annunciano la scomparsa del carodi anni 73La camera ardente è allestita presso l'abitazione in Via Marconi, 55 loc. Poggetto.La cara salma sarà accompagnata al Tempio Crematorio di Valera, martedì 3 c.m., alle ore 9.00.Per espressa volontà di Angelo non si darà luogo al rito religioso.Il S. Rosario sarà recitato questa sera, lunedì alle ore 20.30 presso la chiesa del Poggetto.Non fiori ma eventuali offerte.Un grazie di cuore al medico curante dott. Vito Leonardi.I familiari desiderano inoltre ringraziare il dott. Francesco Ghisoni e tutto il personale del Reparto Oncologico dell'Ospedale di Vaio.Grazie al personale dell'I.E.O. Oncologico di Milano e all'Unione Italiana Mutilati della Voce di Parma.2 gennaio 2017