Brenno Tagliavini

«Beato chi hai scelto e chiamato vicino, abiterà nel tuo santuario.»(Salmo 64)E' tornato alla Casa del PadreDonRettore di RoncopascoloNe danno il triste annuncio la sorella Carmen, Luigi, Marta e Paola.Il funerale avrà luogo nella chiesa di Roncopascolo questa mattina alle ore 11,00 indi, per la tumulazione, al cimitero di Ugozzolo (arrivo previsto ore 12,30 ca.)Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento vada a tutto il personale di Villa Gaj Corradi di Trecasali per le premurose cure prestate.31 dicembre 2016Ï Desolina e Silvana BarattieriÏ U.S.D. Eia ClubLa maestra Monica e i componenti la Corale Farnesiana ricorda con grande affetto e rimpiantoDonapprezzata voce e assistente spirituale del coro.31 dicembre 2016Il Gruppo Sportivo Fraore, porge sentite condoglianze ai famigliari del caroDone lo ricorda per la vicinanza che ci ha sempre dimostrato.31 dicembre 2016Le comunità parrocchiali di Roncopascolo, Eia e Fraore piangono con infinita tristezza e grande dolore la scomparsa del loro amato parrocoDone nel ricordarne le alte doti spirituali di pastore e padre, si uniscono nella preghiera al dolore della sorella Carmen e dei nipoti.31 dicembre 2016GrazieDonI tuoi ragazzi e ragazze del mercoledì sera, ciascuno a modo suo come allora, ti ricorderanno con gioia e pregheranno per te.31 dicembre 2016Le famiglie Pizzacchera partecipano al lutto della sorella Carmen per la perdita del fratelloDon31 dicembre 2016L'Istituto Diocesiano Sostentamento Clero di Parma partecipa nella preghiera e nella riconoscenza al lutto dei familiari e della Parrocchia per la morte diDonprimo Presidente dell'Istituto che ha guidato per 15 anni.31 dicembre 2016