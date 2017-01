E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 86(Attore)Ne danno il triste annuncio i fratelli Ebe, Giuseppe con Ada, Maria Luisa, Giacomo con Luisa, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno questo pomeriggio partendo alle ore 14,00 dall'Ospedale Maggiore, per la chiesa delle SS. Stimmate indi per il cimitero della Villetta.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento a tutto il personale della Casa Protetta Alberi per le amorevoli cure prestate.31 dicembre 2016Ï Marisa Bertani, Roberta, Susanna e famiglie