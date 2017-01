E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 82Ne danno il triste annuncio la moglie Paola, i figli Susanna con Tiziano e Luca con Monica, i nipoti Costanza con Giulio, Francesco, Andrea e Simone.I funerali si svolgeranno lunedì 2 gennaio alle ore 10,00 presso la Cappella Interna di Villa Parma indi al Tempio di Valera.31 dicembre 2016Ï Fam. Claudio PesciGianna con Luciano, Carlo con Maura e rispettivi figli si stringono al dolore di Paola, Susanna e Luca per la perdita del loro caroParma, 31 dicembre 2016I condomini e l'amministratore del Condominio Garden House di Via Gibertini 40,42 partecipano al dolore dei familiari per la perdita del loro caro31 dicembre 2016