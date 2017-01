Ha raggiunto il suo amato Antoniodi anni 88Ne danno il triste annuncio le figlie Odetta con Giovanni, Pierina con Paolo, i nipoti con le rispettive famiglie ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi 31 c.m. alle ore 14,30 partendo dalla Sala del Commiato del S. Mauro Abate di Colorno per la Chiesa Parrocchiale di Mezzano Superiore, indi al locale cimitero.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringrazia per l'affetto la signora Luba e il personale del II piano delle Piccole Figlie.31-12-2016Tiziana e famiglia sono vicini a Pierina e famiglia per la perdita della mamma31 dicembre 2016