Rita Denti

È mancatadi anni 77Addolorati lo annunciano i figli Daniele con Emanuela e Lauro con Cinzia, gli adorati nipoti Davide e Fabio, il fratello Giorgio, le sorelle Giuliana, Paola e parenti tutti.Il S. Rosario sarà recitato domenica 1 gennaio alle ore 20.30 nella chiesa di Vignale.I funerali si svolgeranno lunedì 2 gennaio alle ore 11.00 partendo dalla Sala del Commiato di Traversetolo per la chiesa di Vignale indi al cimitero di Guardasone.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento alla dottoressa Sgorbati per le cure prestate.31 dicembre 2016Ciaoriposa in pace.Betta, Alberto e famiglie.31 dicembre 2016Claudio è vicino con affetto a Lauro e Daniele per la perdita della cara mamma31 dicembre 2016