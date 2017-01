Stefania Cavazzuti

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 58Ne danno il triste annuncio i figli Cinzia con Christian, Ernesto, il fratello Paolo con Virginia, gli amici e parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani mercoledì 4 gennaio alle ore 14.30 partendo dall'Ospedale Maggiore per il Tempio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento a tutto il personale medico e paramedico dell'Hospice Piccole Figlie ed il Reparto di Chirurgia d'Urgenza dell'Ospedale Maggiore di Parma.3 gennaio 2017Ï Lucia, Simonetta, Alda, EmanuelaTitolari e dipendenti della Alessandri Srl sono vicini a Cinzia e porgono a lei e familiari le più sentite condoglianze per la perdita della mamma3 gennaio 2017I colleghi del Servizio Filiera Edilizia di Credit Agricole Cariparma partecipano al dolore e sono vicini ad Ernesto e Cinzia per la scomparsa della cara mamma3 gennaio 2017Paola e Paolo, Manuela e Marco con Leonardo, Massimo e Silvia, Gianna si stringono con affetto a Cinzia ed Ernesto per la scomparsa della cara mammaRimarrai sempre un'amica speciale.3 gennaio 2017Barbara e Giovanni, Susanna e Marco sono vicini a Ernesto e Cinzia per la perdita della mamma3 gennaio 2017L'Osteria Sapori di Parma e collaboratori sono vicini ai familiari per la prematura scomparsa di3 gennaio 2017Il condominio Speranza e l'amministratore sono vicini ai familiari per la perdita della signora3 gennaio 2017I colleghi tutti dell'Area Finanziamenti a M/L Termine di Credit Agricole Cariparma sono vicini ad Ernesto in questo triste momento per la scomparsa della cara mamma3 gennaio 2017