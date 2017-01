Gian Carlo Artoni

I nipoti Valeria, Adriana, Luigi, Mariastella e Andrea annunciano addolorati la scomparsa del caro zioAvv.Un sentito ringraziamento a Vera che lo ha assistito amorevolmente e alla fedele segretaria Antonella.I funerali si svolgeranno mercoledì 4 gennaio alle ore 13.30 nella chiesa di San Bartolomeo.3 gennaio 2017Ï Avv. Sarita de RensisÏ Emilio ZucchiÏ Anna e Alberto RondaniÏ Famiglia Leoncini BartoliÏ Giorgio PagliariÏ Marta Silvi BergamaschiÏ Rosaria VenturiniÏ Avv. Renzo RossoliniÏ Nicola BianchiÏ Avv. Michele BelliÏ Avv. Guido Uberto TedeschiÏ Mariella Barbieri SlawitzÏ Alberto Mario BarbieriÏ Paola, Luca e Giovanni PadiglioniÏ Maddalena BarilliÏ Giancarlo BaroniIl Presidente dell'Unione Parmense degli Industriali Alberto Figna, i Vice Presidenti Giovanni Banchini, Gabriele Buia, Patrizia Capitani, il Presidente del Gruppo Giovani dell'Industria Lorenzo Zerbini, il Rappresentante della Piccola Industria Giovanni Baroni ed i componenti il Consiglio Direttivo esprimono il loro profondo cordoglio e partecipano al grave lutto che ha colpito la famiglia per la scomparsa dell'Avvocato3 gennaio 2017Il Direttore dell'Unione Parmense degli Industriali Cesare Azzali, il Vicedirettore Gianluca Rocchi, i Funzionari ed il Personale tutto prendono viva parte al dolore della famiglia per la scomparsa dell'Avvocato3 gennaio 2017Cicci ricorda con enorme stima e rimpianto l'amico di sempreche dopo un anno si è riunito alla sua amatissima Ninì.Partecipano al lutto, Chicca, Federica e Simona.3 gennaio 2017Ricorderò sempregrande avvocato e poi grande amico.Lo ricorderò per la bravura, per la gentilezza, per quello che mi ha insegnato.È stato il mio primo Maestro e mi ha immesso e fatto conoscere la vita del Tribunale, gli uomini e gli avvocati.Non lo dimenticherò mai, infine, perchè mi ha fatto amare l'arte e il bello.Giuseppe L'Insalata.3 gennaio 2017Luigi ed Enrica Nesi commossi, ricorderanno sempre, con amicizia e rimpianto il caro3 gennaio 2017Ï Luigi, Letizia TurbaAntonio Belli partecipa commosso al lutto per la scomparsa del proprio indimenticabile maestro e collega di studioAvv.3 gennaio 2017Lo Studio Galli Paola profondamente colpito ed addolorato per la perdita del grande professionista ed amicoAvv.porge sentite condoglianze.3 gennaio 2017Alberto Figna e la Direzione di Agugiaro & Figna Molini si uniscono al dolore dei famigliari e porgono sentite condoglianze per la perdita dell'Avv.3 gennaio 2017La Presidente Lella Gialdi e il Consiglio Direttivo dell'Ente Nazionale Protezione Animali sezione di Parma ricordano con gratitudine, affetto e stima l'amicoAvv.storico Vice Presidente dell'Associazione.3 gennaio 2017E' con immenso rimpianto che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma, anche a nome di tutti gli iscritti, partecipa al generale cordoglio per la scomparsa del CollegaAvv.già illuminato Presidente del Consiglio dell'Ordine, attuale Presidente Onorario, preclaro giurista, professionista di grande spessore ed uomo di elevata cultura.3 gennaio 2017Ï Avv. Ugo SalviniÏ Avv. Simona BriantiÏ Avv. Giuseppe BrunoÏ Avv. Vittorio CagnaÏ Avv. Francesco Giuseppe CoruzziÏ Avv. Paola De AngelisÏ Avv. Matteo de SensiÏ Avv. Daniela FrancalanciÏ Avv. Elisa GandiniÏ Avv. Enrico MaggiorelliÏ Avv. Matteo MartelliÏ Avv. Alessandra MezzadriÏ Avv. Alberto MontanariniÏ Avv. Prof. Lucia SilvagnaÏ Avv. Marcello ZiveriBuongiornoAvv.Antonella.3 gennaio 2017Partecipiamo al lutto per la perdita dell'amicoAvv.PoetaTrifirò & Partners.3 gennaio 2017Pierangela Carpana e Paolo Torelli ricordano con affetto il caroAvv.3 gennaio 2017Paolo ed Ida Frati ricordano commossi le grandi doti umane e professionali dell'amicoAvv.3 gennaio 2017Jelka Bassi ricorda con grande affetto l'Avv.3 gennaio 2017Marisa Scartazza saluta commossa il proprio ineguagliabile MaestroAvv.che sempre ricorderà con affetto e con la gratitudine di chi sa di aver avuto in sorte un privilegio.3 gennaio 2017Giorgio e Francesco Mezzatesta con Nicolò, Rocco, Jacopo e Paola si uniscono al dolore di tutti coloro che hanno conosciuto e amatoe che hanno potuto godere della sua amicizia.Ciao Gian Carlo, il tuo ricordo non svanirà mai, resterai sempre nei nostri cuori.3 gennaio 2017È ancora così vivo il ricordo dei giorni vissuti a larghe risate mentre scuotevi la testa nei tuoi assensi e dissensi e si parlava di tutto con immenso affetto.Sappi che quei giorni resteranno per sempre.<+T>Ciao<+T>Michele e Paola.3 gennaio 2017<+T>Luciano Petronio, Mauro Mazzoni e Matteo Petronio perdono conun amico; la città perde uno de suoi uomini migliori.3 gennaio 2017<+T>Enzo Vullo partecipa commosso al lutto dei familiari per la scomparsa dell'Avv.3 gennaio 2017<+T>Magda Saldarini salutagrande uomo e grande amico.3 gennaio 2017