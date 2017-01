Settimo Peschiera

E' serenamente mancato all'affetto dei suoi caridi anni 88Ne danno il triste annuncio la moglie Bruna, i figli Giuseppe, Enrica con Emanuele, e l'adorato nipote Riccardo, le sorelle, le cognate, i nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 14 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa e cimitero di Calestano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Pajoutan per la sua disponibilità e le cure prestate.3 gennaio 2017Ï Paolo Delsante e famigliaClaudio con Silvia, Gabriele, Francesco piangono con la sua famiglianell'affettuoso ricordo di una vicinanza costante e fraterna di tutta una vita.3 gennaio 2017Ciaonostro ultimo zio, buono e mite.Ti ricorderemo con affetto e ci stringiamo a zia Bruna, Giuseppe, Enrica con Emanuele e Riccardo.Claudio, Franco, Vincenza, Simona, Lorenzo, Luigi con le loro famiglie.3 gennaio 2017Dino, Francesca e M. Adele sono vicini alla famiglia Peschiera per la perdita del caro3 gennaio 2017La sorella Giuseppina unitamente ai figli Paolo e Alessandra con le rispettive famiglie partecipa al dolore di Bruna, Enrica e Giuseppe per la perdita del caro3 gennaio 2017La famiglia Araldi partecipa al dolore dei famigliari per la perdita del caro3 gennaio 2017