Bianca Zerbini

Improvvisamente ci ha lasciatodi anni 81Ne danno il triste annuncio: l'adorata nipote Giulia con Dana, i fratelli Mirella con Giuseppe, Dino con Attilia, Angelo con Giovanna, Claudio con Vittoria, i nipoti ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo mercoledì 4 c.m. alle ore 9.45 partendo dalla camera mortuaria dell'Ospedale Maggiore per la chiesa di Fognano, idi al Tempio crematorio di Valera.Il S.Rosario sarà recitato questa sera martedì alle ore 20.30 nella chiesa di Fognano.Il presente serve di partecipazione ed anticipato ringraziamento.3 gennaio 2017Ï Fam. Bruno OllariÏ Famiglia Pelagatti EnzoÏ Fam. Enzo ContiIvana, Giuliano e Guido con le rispettive famiglie partecipano al lutto di Dana, Giulia, fratelli e sorella per la perdita della carissima3 gennaio 2017Ciaoci hai insegnato che i dolori e le difficoltà sono nuovi punti di partenza.Avrei voluto che vedessi crescere Tommy e Lety!.Silvia con Giuseppe.3 gennaio 2017Carasai quanto ti abbiamo voluto bene...Noi saremo sempre vicino alla tua adorata Giulia e alla Dana.Abbraccia Maurizio anche per noi.Angela e i suoi figli.3 gennaio 2017