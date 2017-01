Vincenzo Rossi

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 79(Il Mulattiere)Ne danno il triste annuncio la moglie Maria Pia, la figlia Lucia, il fratello, le sorelle, i cognati e parenti tutti.I funerali si svolgeranno mercoledì 4 gennaio alle ore 14.00 partendo dalla Sala del Commiato ditta Barili in Langhirano via Renzo Pezzani n. 27.Il corteo si formerà in via Roma per la parrocchiale di Scurano.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.00 nella Cappella delle Suore.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.3 gennaio 2017Ï Consiglio Direttivo Avis Sezione NevianoÏ William e famigliaÏ Raffaello Moretti e famigliaÏ Gianni GenitoniÏ Fam. Alceo UbaldiÏ Fam. Gianluca, Silvia, AngelaÏ Gruppo Alpini TizzanoÏ Fam. Attilio BonzaniniAl mio grandegrazie di tutto.La tua Lucia.3 gennaio 2017Ciaoricordandoti con affetto.Tutti i tuoi nipoti.3-1-2017Il Consiglio Direttivo dell'Avis-Scurano in nome anche di tutti i donatori partecipa al dolore della Presidente Lucia e dei famigliari per la scomparsa del papà3 gennaio 2017Monia e Massimiliano sono vicini a Lucia e famiglia per la perdita del papà3 gennaio 2017Ornella, Piero, Renato e Pietro sono vicini a Maria Pia e Lucia per la perdita del caro3 gennaio 2017Lucia, Pellegrino, Raffaella, Marco, Stefano, Giovane, Daniele, Michela, Laura, Maurizio e Mara sono vicini a Lucia per la perdita del caro papà3 gennaio 2017La famiglia Tonino Ugolotti partecipa al dolore di Lucia e familiari per la perdita del caro3-1-2017Il Gruppo Alpini di Palanzano ricorda il suo Alpino3 gennaio 2017Fulvio e Mara stringono con un caloroso abbraccio i familiari del caro3-1-2017