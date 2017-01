Anna Rastelli

E' mancata all'affetto dei suoi cariLo annunciano con dolore i figli Paolo con Catia, Claudio con Rossana e Rosella con Marco, nipoti, pronipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo mercoledì 4 gennaio partendo alle ore 10.30 dalla sala del Commiato di Ade per la chiesa della Trasfigurazione indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.3 gennaio 2017Ï Gianna e Maura BuiaÏ Ines Comelli e figliÏ Piergiorgio Cervi e famigliaÏ Romano Cervi e fam.I cognati Gianni e Iolanda con Paola, Michela e rispettive famiglie sono vicini a Paolo, Claudio, Rosella per la scomparsa della cara mamma3 gennaio 2017