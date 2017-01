Nando Cocconcelli

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 90Ne danno il triste annuncio il nipote Max con Sabina e Valentina, la sorella Rita con Gianni, zia Lilli e Sonia.I funerali si svolgeranno domani 4 gennaio alle ore 14.45 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di San Pellegrino.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento all'Assistenza Volontaria di Collecchio ed al Centro Dialisi di Sala Baganza.Un grazie di cuore a Maurizio Cocconcelli.3 gennaio 2017Ï Franca, Luciano, Stefania CocconcelliÏ Famiglie Vignali e GarulliÏ Cocconcelli Clementina e VeliaÏ Famiglia Fabio SantiÏ Famiglie Roberto Mori e Gina CocconcelliMaurizio e famiglia sono vicini a Max nel dolore per la perdita del caro nonno3 gennaio 2017Il Consiglio Direttivo e i Soci del Circolo La Quercia si uniscono al dolore di Massimiliano e parenti per la perdita del proprio collaboratore e amico carissimo3 gennaio 2017Loredana e Franco sono vicini a Massimiliano per la perdita del nonno3 gennaio 2017