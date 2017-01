L'amore non permette di essere mai pronti al distacco.Ciao mamma.Pieralisa e FulviaÈ mancata all'affetto dei suoi cariLo annunciano le figlie Piera Elisa, Fulvia con Maurizio e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani giovedì 5 gennaio alle ore 13.30 partendo dalla sale del commiato di Ade Srl site in Viale della Villetta 31/a per la Chiesa di San Lazzaro proseguendo poi per il cimitero di Marore.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso al stessa chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.4 gennaio 2017