Aurora Fava

Improvvisamente è mancata all'affetto dei suoi caridi anni 89Ne danno il triste annuncio i figli Silvana con Gianni, Mauro con Antonella e Laura ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo giovedì 5 c.m. alle ore 10.00 per la chiesa parrocchiale di S. Lazzaro.Le ceneri riposeranno nel cimitero di Marore con l'amato Luigi.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringrazia vivamente Lorena, Domenica ed Anna e tutto il personale di «Casa Amica» di Moletolo per le cure prestate.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.00 nella chiesa parrocchiale.4 gennaio 2017Ï Olga Maccarini e famigliaÏ Ciro e Augusta Miranda e famigliaÏ Francesco e Cristina Quintavalla e famigliaÏ Raffaele Miranda e famigliaÏ Luigi Fava e famigliaIl tuo sorriso, il tuo umorismo saranno sempre nel mio cuore, farò tesorodella tua voglia di ridere in qualsiasi momento.Con te in questi ultimi mesi ho capito che un sorriso è la cura per tutto.Donavi gioia e serenità a chi ti era accanto.Tua Laura.4 gennaio 2017Ciaoti ricorderemo sempre.La cognata Rina, le nipoti Manuela, Cinzia e famiglie.4-1-2017Adele, Gabriella e Pier Luigi si uniscono al dolore di Silvana e Mauro per la scomparsa della mamma4 gennaio 2017Carla, Paolo e Alessandro Davighi partecipano al lutto di Silvana e Mauro per la perdita della cara4 gennaio 2017Ciaovive in noi un dolcissimo ricordo di te che non si cancellerà mai....Siamo vicini a Mauro per la perdita.Sentite condoglianze.Ida e Michela.4-1-2017