Virginia Ollari

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 86Ne danno il triste annuncio i fratelli Franco, Romano e Luigi, cognate, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno giovedì 5 gennaio alle ore 14.45 partendo dalla Sala del Commiato ditta Barili in via Renzo Pezzani n. 27, il corteo si formerà in via Roma per la chiesa parrocchiale di Langhirano, indi proseguirà per il Tempio di Valera.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.4 gennaio 2017ricordandoti per l'amore che ci hai sempre donato, rimarrai sempre nei nostri cuori.I tuoi nipoti Grazia, Roberto, Mina, Alessandro, Anna Rita, Katia, Luca e rispettive famiglie.4 gennaio 2017