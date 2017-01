CROCE



Renata, Pier Paolo con Cecilia, Sofia e Greta, Stefano con Elisa annunciano con dolore la scomparsa dell'amatissimo



Dott. Raoul Vincenzo Santini



I funerali si terranno il giorno 5 dicembre alle ore 10.30 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di Sorbolo (ore 11.00 circa) indi si proseguirà per il Tempio Crematorio di Valera.



Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.



Un sentito ringraziamento agli amici Dottor Rodolfo Mingolla e Dottor Giuseppe Contento.



Non fiori ma offerte all'Avis-Cri-Aido di Sorbolo. Sorbolo, 4 dicembre 2017



Ï Famiglia Montalto



Ï Galvani Alterio e famiglia



Ï Zanichelli Angelo e Adriana



Ï Leda e Francesco Chierici



Ï Famiglia Melley Otello



Ï Maurizio, Marisa Cagozzi



Ï Famiglia Monti



Ï Renzo e Giulietta Bucci



Si stringono a Renata, Pier Paolo e Stefano, nel dolore per la perdita del caro Zio Raoul



Franca con Gianni, Monica con Francesco e Francesca, Corrado con Doriana, Davide e Marco, Paola con Claudio. Sorbolo, 4 gennaio 2017



Alfredo e Mimma Giannini profondamente commossi partecipano al dolore di Renata, Pierpaolo, Stefano e di tutti i famigliari per la scomparsa del carissimo amico Raoul Parma, 4 gennaio 2017



Angelo, Gianluca Pollastri e famiglie partecipano al lutto della famiglia Santini per la perdita del caro Raoul Sorbolo, 4 gennaio 2017



Romeo e Cinzia, Pier Antonio con Federica e Maria Sofia partecipano commossi al dolore di Stefano per la scomparsa del papà carissimo Raoul



e porgono ai famigliari tutti sincere condoglianze. Pilastro, 4 gennaio 2017



I Dottori Contento, Mingolla, Petrelli, Slawitz, Pesci, Giacalone, Volpe e Ricotta partecipano sentitamente al dolore della famiglia Santini per la perdita del caro collega e amico Raoul Sorbolo, 4 gennaio 2017



I dipendenti e collaboratori della Gualerzi Spa e Terre Verdiane srl esprimono a Stefano la loro partecipazione al grave lutto per la scomparsa del papà Raoul Pilastro, 4 gennaio 2017