CROCE



È mancata all'affetto dei suoi cari Lina Rocchi Tragni



Ne danno il triste annuncio le figlie Cristina con Ahmet e Dario, Marina con Giuseppe, Giulia e Matteo.



I funerali avranno luogo domani giovedì 5 gennaio alle ore 11.00 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa SS. Stimmate di Nostro Signore Gesù, indi si proseguirà per il cimitero della Villetta.



Questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.



Non fiori ma offerte all'Ospedale dei Bambini «Pietro Barilla».



Il presente serve da partecipazione e ringraziamento. Parma, 4 gennaio 2017



Ï Bianca e Francesca Fava



Luca Vedrini Torricelli e famiglia si stringono al dolore della famiglia per la perdita della cara madre signora Lina Rocchi in Tragni Parma, 4 gennaio 2017



Il Presidente Confersercenti Parma Corrado Testa, il Direttore Luca Vedrini Torricelli, la Giunta, la Presidenza Provinciale, il personale tutto partecipano con affetto al lutto che ha colpito la famiglia Tragni per la perdita della cara madre signora Lina Rocchi in Tragni



già Presidente Confersercenti alla quale gran parte della propria vita, lavorando con amore ed intelligenza per lo sviluppo armonico dell'Associazione.



A Lina un sentito grazie per tutto l'impegno profuso a favore di Confersercenti e del commercio. Parma, 4 gennaio 2017



Giunta e Presidenza di Confercenti Nazionale partecipano al lutto che ha colpito la famiglia Tragni per la perdita della signora Lina Roma, 4 gennaio 2017



Il Presidente dell'Unione Parmense degli Industriali Alberto Figna, il Comitato di Presidenza, il Consiglio Direttivo, il Direttore Cesare Azzali ed il Personale tutto partecipano al grave lutto che ha colpito la famiglia per la scomparsa della signora Lina Rocchi in Tragni Parma, 4 gennaio 2017



Addolorate per la perdita di Lina



cara amica, abbracciamo con affetto Cristina e Marina.



Lella ed Emma. Parma, 4 gennaio 2017



Giovanna, Giacomo, Enrica, Manu ed Elena sono affettuosamente vicini a Marina e Cristina in questo momento di grande dolore per la perdita della cara Lina Parma, 4 gennaio 2017



Un forte abbraccio a Cristina e Marina, un commosso saluto a Lina



ricordando il tempo e il lavoro condivisi.



Mauro Bussoni. Parma, 4 gennaio 2017



Donati Vittoria partecipa commossa al dolore di Cristina e Marina per la scomparsa della mamma Lina Rocchi Tragni Sesta, 4 gennaio 2017



Daniela e Paolo, Resi e Vittorio, Paola e Fabrizio si stringono a Marina e Cristina nel dolore per la perdita della cara Lina Parma, 4 gennaio 2017



Rita ed Enrico, Giuliana e Roberto partecipano al grande dolore di Cristina, di Marina e della famiglia tutta per la scomparsadi Lina



amica di tanti anni belli trascorsi insieme. Parma, 4 gennaio 2017