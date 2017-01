Vincenza Magnani

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 86Lo annunciano con immenso dolore i figli Mauro con Claudia, Mara con Evasio, i nipoti Simona con Luca, Alessandro con Rosanna, la sorella Licinia, il fratello Sergio con le rispettive famiglie, i cognati, le cognate e parenti tutti.I funerali avranno luogo giovedì 5 gennaio alle ore 9.30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa parrocchiale di Baganzola, indi per il cimitero locale.Questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento alla Signora Gala per le amorevoli cure prestate.Non fiori ma opere di bene.4 gennaio 2017Ï Famiglie Guareschi e FilippiÏ Famiglia Salati Gianni, Laura, Massimo e PaoloÏ Famiglia Luigi CampaniniÏ Famiglia Claudio MaestriÏ Famiglia MionIride, Umbellina e famiglia si stringono con affetto a Mara, Mauro e famigliari per la perdita della cara4 gennaio 2017A Mara e famigliari le nostre più sentite condoglianze per la perdita della caraAngela e Renzo.4 gennaio 2017Atleti e Dirigenti della Polisportiva Torrile, Gruppo Sportivo Torrile, Società Ciciclistica e Torrile Running Team sono vicini a Mauro e famigliari per la scomparsa della cara mamma4 gennaio 2017Dirigenti, Atleti, collaboratori della Polisportiva Torrile partecipano al dolore dello loro Presidente Mauro Melegari per la perdita della mamma4 gennaio 2017Il Consiglio Direttivo, i soci e i gestori del Circolo «Il Portico» partecipano al lutto che ha colpito il Presidente Mauro Melegari per la scomparsa della cara mamma signora4 gennaio 2017