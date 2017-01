Dirce Magnani

È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio la mamma Giulia, il marito Gianni, i figli Marco e Laura con Valentina, la sorella Silvia con Gianni, le nipoti Alessia e Francesca e parenti tutti.I funerali avranno luogo sabato 7 gennaio alle ore 14.15 partendo dalle Sale del Commiato di Ade srl site in Viale della Villetta 31/a per la chiesa di Vicofertile proseguendo poi per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Un particolare ringraziamento alla cara amica Rita.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.5 gennaio 2017Ï Fam. Magnani PaoloAgostino, Simona, Antonio, partecipano al dolore dei famigliari per la scomparsa della cara5 gennaio 2017