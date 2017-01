Oriele Giuffredi

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 73Lo annunciano con dolore la figlia Monica con Alessandro, gli adorati nipoti Emanuele e Federico, il fratello Giovanni con Elda, Gabriele, i nipoti e parenti tutti.Il rito funebre si svolgerà oggi 5 gennaio alle ore 15.00 partendo dal Centro Cure Progressive di Langhirano per la chiesa parrocchiale di Mamiano indi, la salma proseguirà direttamente per il Tempio della Cremazione di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Carlo Missorini e a tutto il personale medico e paramedico del Centro Cure Progressive di Langhirano.5 gennaio 2017Ï Germana Spadini e famigliaÏ Emiliani Maria e famiglia Mazza MarcoÏ Boschi Emma, Barbieri Fabrizio e Anna MariaÏ Bruna, Giorgio e Laura AschieriÏ Miria e Luigi FerrariniÏ Famiglia Gabriele LisoniÏ Vittorio, Tiziana e Giovanni BoschiÏ Mario e Mariateresa BertoliÏ Vittorio RoncaiÏ Bono, Beppe Tosi e famiglieÏ Gianluca, Alessandra, Mattia, AndreaÏ Giuseppe, Gabriella CaloriÏ Fam. Gianni SilvaÏ Oreste, Elena e famigliaÏ Lina Schianchi e figliI cognati Anna e Gianni piangono la carae si stringono in un forte abbraccio a Monica, Alessandro, Emanuele e Federico.5 gennaio 2017Le nipoti Paola con Ermes, Eva e Giacomo, Giuliana con Marco e Luana, Silvana con Claudio e Matteo piangono la caradi cui porteranno nel cuore un caro ricordo e si stringono con affetto a Monica e famiglia.5 gennaio 2017Lorenzo e Daniela con Mattia e Filippo sono vicini a Monica, Alessandro, Emanuele e Federico per la scomparsa della cara5 gennaio 2017Non di dimenticherò cara amicala tua bontà e la tua disponibilità resteranno sempre nel mio cuore.Un abbraccio a Monica e famigliari.5 gennaio 2017