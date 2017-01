Clelia Sassi

Ha raggiunto il suo amato Aldo nel Regno dei CieliL'annunciano con dolore i figli Giacomo con Ivana, Mariarosa con Giuseppe e Teresa con Mario, i nipoti Davide con Valentina, Sara con Massimo, Ilaria con Alex, Alessandro e Matteo, le adorate pronipoti Maddalena e Caterina, il fratello Pierluigi con Domenica, le cognate Gina, Antonia e Lina, i nipoti unitamente a tutti i parenti.Il funerali si svolgerà oggi 5 gennaio alle ore 14 partendo dall'abitazione dell'estinta per la chiesa di Antreola indi al cimitero locale.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Un grazie particolare al medico curante dott.ssa Silvia Mantovan e ai carissimi amici Clara e Cesare per la loro costante presenza.5 gennaio 2017Ï Famiglia Amos ZolettiÏ Gianni MagnaniÏ Farmacia RizzoliÏ Ferruccio Farina e MarisaÏ Famiglia Vincenzo OrsiÏ Famiglia MaloriÏ Carmen Puglia e figliÏ Maria, Cristian RamazzottiÏ Maria, Loredana, Paolo, Claudia BiavardiÏ Fausto, Marilena, Matteo CavalcaÏ Famiglia VerduriÏ Anna e Gualtiero GhirardiÏ Lina e GiuseppeÏ Fam. Gianni, Antonio RamazzottiÏ Magnani AntonioÏ Luisa Baldi e famigliaÏ Paolo, Lucia PugliaÏ Gina e Annaelisa CanettiÏ Marco e Laura ParmigianiÏ Iolanda RamazzottiLa cognata Lina e famigliari partecipano al dolore di Maria Rosa, Maria Teresa, Giacomo e famiglie per la perdita dell cara5 gennaio 2017I nipoti Franco, Bruno, Franca con le loro famiglie partecipano con affetto al dolore dei familiari tutti per la perdita della cara ed indimenticabile zia5 gennaio 2017I nipoti Bruna, Silvia, Arturo, Luca unitamente alla cognata Antonia si stringono affettuosamente a Maria Rosa, Maria Teresa e Giacomo e rispettive famiglie nel ricordo della cara5 gennaio 2017Il Sindaco, gli Amministratori e dipendenti tutti del Comune di Traversetolo si stringono a Rosa e famiglia in questo momento di dolore per la scomparsa della cara mamma5 gennaio 2017I soci ed il Casaro del Caseificio Sociale San Giovanni Battista con le rispettvie famiglie sono vicini a Giacomo, Ivana ed ai loro familiari, per la scomparsa della cara5 gennaio 2017Cecilia, Nello e Rita partecipano al dolore di Giacomo, Davide e della famiglia tutta per la scomparsa di5 gennaio 2017Cesare, Clara con Alice con tanta tristezza salutano commossi la carache sempre ricorderanno con affetto e gratitudine.Sapendo di aver avuto in sorte con la sua amicizia un privilegio.Un forte abbraccio a Maria Rosa, Maria Teresa, Giacomo e famigliari.5 gennaio 2017Ci stringiamo a Giacomo e famiglia con tutto il nostro affetto per la dolorosa perdita della nostra caraEnrichetta, Elvio, Sonia, Giordana, Michele.5-1-2017Signore proteggi ed illumina la strada di questo suo ultimo viaggio, fai chearrivi in pace tra le braccia del suo amato marito, ti ringrazio di aver fatto si che io faccia parte di questa famiglia.Alex.5 gennaio 2017