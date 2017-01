Enrico Savi

E' mancato ai suoi caridi anni 85Ne danno il doloroso annuncio il figlio Graziano con Daniela, gli adorati nipoti Filippo e Federica con Nicolò, i cognati, le cognate, i nipoti e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno giovedì 5 gennaio alle ore 15 partendo dalla Sala del Commiato di Fornovo in via Di Vittorio 17 per la chiesa di Rubbiano indi al Tempio della cremazione.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie alla cugina Rina per l'affettuosa e costante presenza.5 gennaio 2017Ï Maria GiovanelliÏ Stefano e Federica GiovanelliÏ Paola Giovanelli e famigliaÏ Armanda, Luigi SacchiÏ Fam. Nello MendiÏ Mauro PecorariÏ Famiglie Giovanni Sozzi e figliÏ Roberto, Carla BernazzoliÏ Famiglia Conti GiuseppeÏ Famiglia Mastrolembo AlbertoÏ Romano MeneghettiÏ Paolo e Carlo BusaniÏ GinaÏ Stefania, Flavio CesariFausto, Emiliano con rispettive famiglie partecipano al dolore di Graziano, Daniela, Federica e Filippo per la perdita del caro zio5 gennaio 2017Beniamino Zarotti e famiglia sono vicini ai cugini Graziano, Daniela, Federica e Filippo per la perdita del caro5 gennaio 2017Maria Rosa, Massimo con Laura e Andrea con Federica ricordano con affetto e stima il caroe si stringono in un forte abbraccio Graziano e familiari.5 gennaio 2017Ï Nadia e Eugenio GhillaniFranco con Rossana, Marcello con Giulia, Nonna Anna e Silvia si stringono con affetto a Federica e famiglia per la scomparsa del loro caro nonno5 gennaio 2017Lucia, Marisa, Luciana, Franco e famiglie partecipano al lutto di Graziano, Daniela, Federica e Filippo per la perdita del caro5 gennaio 2017Manuela, Paolo e Marco si stringono commossi a Graziano, Daniela, Federico e Filippo partecipando al loro dolore per la perdita del caro5 gennaio 2017Nicolò Palli, Giuseppe, Roberta, Corrado e nonna Nanda si stringono commossi ed addolorati a Federica, Graziano, Daniela e Filippo ricordando con tanto affetto il caro5 gennaio 2017Guido, Gianluca e Antonia si stringono a Graziano e famiglia per la perdita del caro5 gennaio 2017Lucio e Rina, Corrado e Marilena si uniscono al dolore di Graziano, Daniela, Federica e Filippo ricordando con affetto il caro5 gennaio 2017Ci uniamo al dolore di Graziano, Daniela, Federica e Filippo per la perdita del loro caroGiuseppe, Loredana, Simona e Mattia.5 gennaio 2017L'Azienda Turistica Venatoria Monte Capuccio e i fratelli Oppici sono vicini a Graziano per la perdita del papà5 gennaio 2017