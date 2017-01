E' mancata ai suoi caridi anni 95Ne danno il doloroso annuncio i figli Concetta e Bruno con Elisa, i fratelli Guido e Armanda, cognati, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno sabato 7 gennaio alle ore 10 partendo dalla Sala del Commiato di Fornovo in via Di Vittorio 17 per la chiesa di Rubbiano indi al Tempio della Cremazione.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie al medico curante dott. Ferrentino e a tutto il personale della Casa Protetta G.Bonzani di Serravalle.5 gennaio 2017Ï Armanda, Luigi SacchiÏ Fam. Nello MendiÏ Maria GiovanelliÏ Stefano e Federica GiovanelliÏ Paola Giovanelli e famigliaGuido, Gianluca e Antonia sono vicini a Concetta e Bruno per la perdita della cara5 gennaio 2017