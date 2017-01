Gian Carlo Alinovi

Con animo commosso i familiari ringraziano tutte le gentili persone che, in qualsiasi modo, hanno voluto testimoniare tanto affetto per il caro6 gennaio 2017Ï Gilda, Angela e GuglielmoÏ Fam. Massimo, Antonio AlinoviÏ Marzia MagnaniÏ Enzo, GisellaÏ Fam. Ivana FainardiÏ Amedeo, Rossana, Adriana, DelminaCiaoriposa in pace.Un forte abbraccio a Francesca ed Elda.Fortunata Berlusconi e Antonio Nardi con Mara e Katia.6 gennaio 2017La Presidenza, la Direzione Generale e i colleghi di Cedacri SpA ancora addolorati per l'improvvisa scomparsa del collega e amicosi stringono in un caloroso abbraccio alla moglie e alla famiglia nel ricordo del suo ottimismo, della sua disponibilità e professionalità.6 gennaio 2017