CROCE



È ritornata alla Casa del Padre Maria Teresa Ceci in Tedoldi (Terry)



A funerali avvenuti ne danno il triste annuncio il marito Claudio e l'adorato figlio Tiziano unitamente a tutti parenti.



Il presente serve da ringraziamento.



Un grazie di cuore ad Anna Maria, Edda, Gianna, Rosetta e Vanna.



Un particolare ringraziamento al Dottor Giovanni Barazzoni, alla Dottoressa Rosella Schianchi, agli infermieri Valeria, Nunzia, Adriano, Domenico e tutti coloro che le sono stati vicino. Ozzano Taro, 6-1-2017



Ï Gianna, Gino e famiglia



Ï Anita e Mauro Folli



Ï Carlo, Renata, Isabella



Ï Fam. Berziga Grandi Anna Maria



Ï Rosetta, Paolo e Fabrizio



Ï Famiglia Villani



Siamo vicini a Claudio e Tiziano in questo triste momento per la perdita della cara Terry



Luisa e Francesco. Ozzano Taro, 6 gennaio 2017



Marialaura e Rocco, Giuseppe e Laura con rispettive famiglie si uniscono al dolore di Claudio e Titti per la perdita della cara Terry Ozzano Taro, 6 gennaio 2017