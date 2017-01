Gianfranco Silva

È mancato all'affetto dei suoi cariLo annunciano la sorella Carla, i cognati Elio e Delmino con i nipoti.Ringraziamo di cuore l'amica Mafalda per il sostegno e l'affetto ricevuti.La cara salma sarà visibile presso la camera mortuaria dell'Ospedale Maggiore oggi venerdì 6 dalle ore 15.00 alle ore 16.00I funerali avranno luogo domani sabato 7 gennaio alle ore 11.00 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa Famiglia di Nazareth (via Navetta) indi si proseguirà al Tempio di Valera.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.6 gennaio 2017Ï Mafalda e famigliariÏ Famiglie Buffetti MoisèLe famiglie dei Condomini Garda ed Iseo di via Siligato 7 e 10 sono vicine ai familiari per la perdita del caro6 gennaio 2017Fratelli Alfieri e gli amici del Timocenko partecipano al dolore dei familiari per la perdita del caro amicoE porgono le più sentite condoglianze.6 gennaio 2017