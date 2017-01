CROCE



È mancato all'affetto dei suoi cari Loris Fontanesi



di anni 90



Ne danno il triste annuncio il figlio Fabrizio con Elisabetta, la nipote Jessica con Enrico e Filippo, la sorella Diva e i parenti tutti.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.



Un grazie di cuore a Valentina e a tutto il personale del 4° Piano residenza I Tigli per le amorevoli cure prestate. Parma, 6 gennaio 2017



Ï Marta Delsante, Nilla, Cristina e Lorenzo



Titolari e dipendenti della ditta Trasporti Rapidi Srl partecipano al dolore della famiglia Fontanesi e porgono sentite condoglianze per la perdita del signor Loris Bogolese di Sorbolo, 6-1-2017



Barbara Paolo Luciano Romana Massimo Margherita Giancarlo Paola Marco e Giusi si uniscono al dolore dell'amico Fabrizio e famiglia per la perdita del caro papà Lori Parma, 6 gennaio 2017