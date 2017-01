Adamo Lanzi

Dopo un lungo calvario ci ha lasciatidi anni 80Lo annunciano con tanta tristezza la moglie Marta, il figlio Stefano con Edoardo, il fratello Egidio con Anna, i nipoti unitamente a tutti i parenti.Il funerale si svolgerà nella Cappella di Villa Gaj Corradi di Trecasali (Pr) domani sabato 7 gennaio alle ore 11.00 indi, per la tumulazione, al cimitero di Valera (ore 12.30 c.a).Il Santo Rosario sarà recitato nella stessa Cappella questa sera alle ore 20.00.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Si ringrazia il medico curante Dott. Fabrizio Vignali e sensi di stima affetto e gratitudine vadano a tutto il personale infermieristico ed ausiliario di Villa Gaj Corradi per le amorevoli cure prestate.6 gennaio 2017Ï Gabry e famigliaÏ Anna e Daniele SalatiÏ Famiglia Gianni TinelliEgidio con Anna profondamente addolorati piangono la perdita del caro fratello e cognatoe si stringono con affetto al dolore di Marta.6 gennaio 2017Roberto con Chantal e Lorenzo abbracciano affettuosamente zia Marta e le sono vicini per la perdita dello6 gennaio 2017Leonardo con Simona, Letizia, Sofia, Riccardo e Marta piangono lo zioricordandone le doti imprenditoriali e personali.6 gennaio 2017Patrizia con Nicola, Arianna, Maria Silvia e Carlotta rattristati dalla perdita del caro zioe sono vicini al dolore di Marta.6 gennaio 2017Andrea con Nicolas si uniscono al dolore per la scomparsa dello zio6 gennaio 2017Ciaosarai sempre nei nostri cuori.I cugini Giorgio, Romana, Massimo, Romano, Luisa, Danila, Claudio e Mattia.6 gennaio 2017CiaoOra riposa finalmente in pace.Saremo sempre vicino alla tua adorata Marta che abbracciamo affettuosamente.Paola, Ugo, Simona, Arduino, Viridiana, Monica e famiglie.6 gennaio 2017Tutti i dipendenti Lanzi Trasporti attuali e del passato partecipano commossi al lutto per la scomparsa di6 gennaio 2017Maria Cristina con Stefano e Massimo con Eleonora e Matilde sono addolorati per la scomparsa di6 gennaio 2017Lanzi Trasporti ricordaSocio Fondatore dell'azienda di famiglia ed il suo grande impegno e passione profusi per 40 anni nella costruzione di una realtà imprenditoriale solida.6 gennaio 2017Il Presidente dell'Unione Parmense degli Industriali Alberto Figna, il Comitato di Presidenza, il Consiglio Direttivo, il Direttore Cesare Azzali ed il Personale tutto partecipano al grave lutto che ha colpito la famiglia per la scomparsa del signor6 gennaio 2017I Componenti la Consulta e gli industriali del settore «Autotrasporto Merci» aderente all'Unione Parmense degli Industriali prendono viva parte al dolore del Capo Gruppo Dr. Leonardo Lanzi per la scomparsa dello zio Signor6 gennaio 2017Giuseppe e Lina partecipano commossi al dolore di Marta per la scomparsa del caro6 gennaio 2017Ci uniamo al dolore dei familiari tutti per la perdita del caro signorRenata e Luciano Fastelli6 gennaio 2017Claudio, Marzia e Luca si stringono a Marta e famigliari per la scomparsa del caro6 gennaio 2017Eufemia, Anna, Gianni e William partecipano al dolore di Marta per la perdita di6 gennaio 2017