Peppina Ghillani

Amorevolmente assistita dai suoi cari è salita in cielo la cara nonnadi anni 103Lo annunciano con infinita tristezza la figlia Loredana con Giorgio, Davide e Ruby, Simone, Chiara e il piccolo Christian, le sorelle Marianna e Maria, cognate Anna e Maria, nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo sabato 7 c.m. alle ore 10.00 partendo dall'abitazione per la chiesa di Calestano, indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 in chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito ringraziamento ai medici Dott. Ali Reda e Dott. Pajoutan, alle assistenti domiciliari Michela e Cristiana.6 gennaio 2017Ï Savani Mara e famigliaÏ Giuseppe, Luca, Sabrina BruschiÏ Franca e Vittorio BertaniÏ Fam. Ernestina e Ermes OllariÏ Luciano, Carla ZanichelliÏ Gabriele Zanichelli e famigliaÏ Paolo Ronzoni e famigliaÏ Bruna, Marco, Annalisa AblondiÏ Paolo Delsante e famigliaÏ Celestina Valenti e famigliaÏ Merusi Francesca e fam.Siamo vicini a Loredana e famiglia per la perdita della caraSilvana, Roberta, Giuliano e famiglie.6 gennaio 2017Zia Anna, Mina unitamente a Loredana e famiglia piangono la cara zia6 gennaio 2017Zia Maria, Ester, Giulia si uniscono al dolore di Loredana e Giorgio e famigliari per la perdita della loro cara6 gennaio 2017I consuoceri Mariolina e Flavio si uniscono al dolore di Loredana e famigliari per la perdita della cara6 gennaio 2017Il Presidente, il Consiglio Direttivo ed i soci della Proloco partecipano al dolore della consigliera Loredana per la perdita della carissima mamma6 gennaio 2017