Giuseppe Vignoli

«Ciao Papà»E' mancato all'affetto dei suoi caridi anni 86Ne danno il triste annuncio la moglie Anna, i figli Gianpaolo, Luca e Nivardo con le rispettive famiglie , le nipoti Chiara e Ginevra unitamente a tutti i parenti.I funerali si svolgeranno sabato 7 gennaio alle ore 13.30 partendo dalla sala del commiato in Collecchio Via Carrega, 12/a per la chiesa Nuova di Solignano ove alle ore 14.30 circa sarà celebrata la S.Messa e si proseguirà per il Tempio di Valera.La camera ardente sarà aperta oggi 8.30/12.30 e 14.30/18.30; sabato dalle 8.30.Il Santo Rosario sarà celebrato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.6 gennaio 2017Ï Fam. Zilioli CalebichÏ Fam. Novari GerardoÏ Fam. Regi Duino