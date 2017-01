Pietro Branchi

E' mancato all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio i figli Maurizio con Sara, Sabrina con Massimo e Thomas, Simona con Francesco e parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 9 gennaio con partenza alle ore 9.45 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa parrocchiale di San Leonardo indi al Tempio di Valera.Il S. Rosario sarà recitato domenica sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.7 gennaio 2017Ï Famiglia Ottaviani GinoÏ Famiglie Franco e Nando UbaldiÏ Famiglia Giovanni e Nicoletta BenecchiÏ Simone e Vanessa BenecchiÏ Claudia, Romina, Davide e MirkoÏ Marisa, Ivan Zanichelli e famigliaFratelli e sorelle Ottaviani, cognati, cognate e nipoti sono vicini a Maurizio, Sabrina e Simona per la perdita del caro papà7 gennaio 2017Enzo e Rosa Bianca con Luciano, Massimo e rispettive famiglie sono vicini a Maurizio, Sabrina e Simona, per la perdita del caro7 gennaio 2017I cugini Sandra, Marco, Luca, Rita, Simone e rispettive famiglie sono vicini a Maurizio, Simona e Sabrina per la perdita del papà7 gennaio 2017Ivonne, Patrizia, Antonio, Benedetta e Giuseppe partecipano con affetto al dolore di Simona e famiglia per la perdita del papà7 gennaio 2017Silvana, Gabriele e famiglia si stringono affettuosamente a Simona e famigliari in questo momento di dolore per la scomparsa del caro padre7 gennaio 2017Ciao mio grande amicoBalestrieri Dario e famiglia.7 gennaio 2017