Laura Orlandelli

«Rimarrai sempre nei nostri cuori»È mancata all'affetto dei suoi cariin Finidi anni 86Ne danno il triste annuncio il marito Vincenzo, i figli Mauro e Flavia con Loretta e Fabrizio, i nipoti Tiziano e Arianna, i parenti tutti.I funerali avranno luogo lunedì 9 gennaio alle 14 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di San Bernardo degli Uberti proseguendo per il tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle 20.30 presso la stessa chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.7 gennaio 2017Ï Carmen, AnnaÏ Iolanda, SergioÏ Deanna, RosettaÏ Elda, TinaÏ Anna CollaÏ Luisa e GianlucaÏ Gina Passeri e fam. MarsiliLa sorella Lina con Ugo, Patrizia, Luca, Veronica, Rita con Cesare, Chiara e Lucia, partecipano commossi al dolore dei famigliari per la perdita della cara7 gennaio 2017La cognata Franca, la figlia Elisabetta Orlandelli con la rispettiva famiglia partecipa al dolore di Enzo, Mauro e Flavia per la perdita della cara7 gennaio 2017Ci uniamo al dolore di Vincenzo, Flavia, Fabrizio e Arianna per la perdita della loro caraFrancesca, Silvana e Arduino.7 gennaio 2017