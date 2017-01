Renza Bertolini

È mancata improvvisamente all'affetto dei suoi caridi anni 85Lo annunciano le figlie Cristina con Luciano, Marina con Massimo, gli adorati nipoti Elena, Matteo con Maria, la sorella, i fratelli, la cognata e i nipoti.I funerali avranno luogo martedì 10 gennaio alle ore 10,00 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa parrocchiale di Maria Immacolata, indi per «Il Tempio» di Valera.Questa sera alle ore 19,00 nella stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.8 gennaio 2017Ciaorimarrai sempre nei nostri cuori.Francesco e Maude.8 gennaio 2017Karin, Patricia e Annich, ricorderanno con affetto la cara8 gennaio 2017Tina è vicina a Cristina e Marina per la perdita della cara mamma8 gennaio 2017Mery, in questo momento di grande dolore per la perdita della tua mammati siamo vicine con tanto affetto.Bea, Marzia, Sabri, Cri, Lollo, Silvana, Silvia, Paola.8 gennaio 2017Le famiglie del condominio Strada Quarta 26 sono vicine a Marina e famiglia per la perdita della cara mamma8 gennaio 2017I condomini del condominio Edison sono vicini a Cristina e famiglia per la scomparsa della mamma8 gennaio 2017