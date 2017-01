Angelo Leonardi

Si è spento serenamente ilDott.Addolorati ne danno il triste annuncio la moglie Angela, il figlio Francesco, la figlia Letizia con Mario, gli adorati nipoti Andrea e Valentina.I funerali avranno luogo domani lunedì 9 gennaio alle ore 10.45 presso la chiesa parrocchiale di San Lazzaro, indi per Il Tempio" di Valera.Questa sera alle ore 19.30 nella stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento ai medici e a tutto il personale del Pronto Soccorso e della Clinica Geriatrica per le competenti e amorevoli cure prestate.8 gennaio 2017"Ï Teresa, Giuliano e Giulio TurriniÏ Anna e CamillaÏ Vittorio e NatashaÏ Stefania e Vincenzo RosettiCiaoti voglio tanto bene.Valentina.8 gennaio 2017Il Presidente ed il Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Parma sono vicini al Consigliere Dott. Francesco Leonardi e alla sua famiglia per la perdita del padre8 gennaio 2017Angelo e famiglia partecipano vivamente al dolore di Francesco e familiari per la grave perdita del padre signor8 gennaio 2017Per la morte delDott.Mina e Ugo sono con affetto vicini alla dolce Angelina, amica di tanti anni felici ed ai figli Letizia e Francesco.8 gennaio 2017