Fausta Catelli

Ti abbiamo voluto benedi anni 88Ora ti accompagnamo.Sono con te i figli Daniela e Luca, il genero Enore, gli adorati nipoti Cristian con Ilaria, Ivan, Angelica e Isabella, i pronipoti unitamente a tutti i parenti.Il funerale si svolgerà in Sissa domani lunedì 9 c.m. alle 10 partendo dalla Casa Protetta Don Prandocchi Cavalli per la chiesa parrocchiale indi al cimitero di San Paolo di Torrile.Il Santo Rosario sarà recitato nella chiesa parrocchiale di Sissa questa sera alle ore 20.30.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.I famigliari desiderano ringraziare il Dottor Valerio Calestani per la grande disponibilità e la costante dedizione in tutti questi anni.Sincera gratitudine vada a tutto il personale della Casa Protetta Don Prandocchi Cavalli di Sissa per le cure prestate.8-1-2017Ï Bruno e Liana RosatiFranca, Rosetta, Claudio e famiglia sono vicini a Daniela e Luca per la perdita della cara mamma8-1-2017